Das ist der Grund, warum Gastcharaktere nicht in Sonic Racing: Crossworlds sprechen

Es ist offensichtlich, dass Sonic Team und Sega es ernst meinen mit ihrem kommenden Renntitel Sonic Racing: Crossworlds, der von Anfang an fast lächerlich vollgepackt mit Charakteren, Strecken und zusätzlichen Gastauftritten zu sein scheint.

Zu letzteren gehören Creeper (Minecraft), Ichiban Kasuga (Like a Dragon: Infinite Wealth) und Joker (Persona 5) sowie Ikonen wie Pac-Man und SpongeBob. Doch im Gegensatz zu all den Sonic-Charakteren, die sich streiten und beleidigen, schweigen die Gastrennfahrer.

In einem Destructoid-Interview mit Sonic Team-Chef Takashi Iizuka erklärt er, warum sie sich für diesen Ansatz entschieden haben, und sagt, dass es zu umfangreich und rechtlich kompliziert gewesen wäre, es anders zu machen:

"In diesem Spiel gibt es viele Interaktionen zwischen den Charakteren, wenn wir also Stimmen für die Gastcharaktere einbauen, bedeutet das, dass sie viel Interaktion mit den Sega-Charakteren haben. Der Umfang der Überprüfung, die wir bei den externen Unternehmen befragen müssen, wird sehr groß werden. Wir wollten es dem externen Unternehmen nicht schwer machen. Das ist, denke ich, der Grund, warum wir uns entschieden haben, es nicht zu sein."

Er fügt auch hinzu, dass der Fokus des Spiels auf den Sonic-Charakteren liegt, was dazu beigetragen hat, dass die Gastauftritte einfach vernachlässigt wurden.

Was halten Sie von dieser Erklärung? Spielt es eine Rolle, ob die Fahrer sprechen können oder nicht, und scheint es vernünftig, dass gesprächige Figuren wie Ichiban und SpongeBob während der Rennen kein Wort sagen?