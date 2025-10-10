Das ist der Friedensnobelpreis für 2025

HQ

Soeben haben wir die Nachricht erhalten, dass die venezolanische Oppositionelle Maria Corina Machado den Friedensnobelpreis für ihre beharrlichen Bemühungen um die Förderung demokratischer Rechte und die Bekämpfung der autoritären Herrschaft in ihrem Land erhalten hat. Das norwegische Nobelkomitee hob ihren Mut und ihre Entschlossenheit in einem Kontext hervor, in dem die Freiheit unter Druck steht, und lobte ihre Rolle als Verteidigerin der Demokratie. "Wenn autoritäre Regime die Macht ergreifen, ist es entscheidend, mutige Verteidiger der Freiheit anzuerkennen, die sich erheben und Widerstand leisten", heißt es in der Erklärung. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!