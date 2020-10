Das ist der exklusive Playstation-Modus von Call of Duty: Black Ops Cold War

Activision und Sony führen seit langer Zeit eine sehr gute Beziehung miteinander und davon profitieren Nutzer der Playstation ganz besonders. In den letzten Jahren haben wir viele exklusive oder zeitexklusive Belohnungen auf der Sony-Konsole gesehen und auch das diesjährige Call of Duty wird diesem Beispiel folgen.

Treyarch wird Call of Duty: Black Ops Cold War zusätzlich zum regulären Zombiemodus eine spezielle Adaption namens "Zombies Onslaught" servieren, die ein ganzes Jahr lang ausschließlich Playstation-4-/5-Spieler infizieren wird. Diese Spielvariante ähnelt dem Überlebensmodus in Call of Duty: Modern Warfare, allerdings müssen zwei Spieler in dieser Herausforderung eben Zombies abwehren.

Ein magischer Kreis begrenzt, wo wir uns zu jedem Zeitpunkt auf der Karte befinden können und er bewegt sich, nachdem man eine bestimmte Anzahl von Zombies getötet hat. Seid ihr außerhalb des Kreises unterwegs, erleidet ihr kontinuierlich Schaden über Zeit. Wer die Aufgabe bewältigt, erhält spezielle Belohnungen, die ihr sowohl in regulären Zombies-Matches, aber auch im Mehrspielermodus verwenden könnt.