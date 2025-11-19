Gamereactor

  •   Deutsch

Einloggen
Gamereactor
Autos

Das ist der brandneue, vom Gaming inspirierte Rolls-Royce Black Badge Ghost Gamer

Und es ist von 8-Bit-Nostalgie durchdrungen.

HQ

Wir alle, die in den 80ern aufgewachsen sind und daher viele schöne Erinnerungen an Spieleabende haben, darunter alles von Pac-Man bis Super Mario Bros, sind natürlich inzwischen alt (und manchmal sogar reich?), um einen Rolls-Royce zu erwerben, und das hat dazu geführt, dass der britische Luxusautohersteller begonnen hat, eine kleine limitierte Serie von Videospiel-inspirierten Autos zu bauen. Das neue Sondermodell wurde laut Rolls selbst von ein paar technikbegeisterten Kunden bestellt, es heißt Black Badge Ghost Gamer und ist mit verschiedenen retro-inspirierten Grafikelementen verziert.

Das ist der brandneue, vom Gaming inspirierte Rolls-Royce Black Badge Ghost Gamer
Das ist der brandneue, vom Gaming inspirierte Rolls-Royce Black Badge Ghost Gamer
Das ist der brandneue, vom Gaming inspirierte Rolls-Royce Black Badge Ghost Gamer
Das ist der brandneue, vom Gaming inspirierte Rolls-Royce Black Badge Ghost Gamer
Das ist der brandneue, vom Gaming inspirierte Rolls-Royce Black Badge Ghost Gamer

Tagged als:

Autos


Lädt nächsten Inhalt