Das ist der brandneue, vom Gaming inspirierte Rolls-Royce Black Badge Ghost Gamer

Wir alle, die in den 80ern aufgewachsen sind und daher viele schöne Erinnerungen an Spieleabende haben, darunter alles von Pac-Man bis Super Mario Bros, sind natürlich inzwischen alt (und manchmal sogar reich?), um einen Rolls-Royce zu erwerben, und das hat dazu geführt, dass der britische Luxusautohersteller begonnen hat, eine kleine limitierte Serie von Videospiel-inspirierten Autos zu bauen. Das neue Sondermodell wurde laut Rolls selbst von ein paar technikbegeisterten Kunden bestellt, es heißt Black Badge Ghost Gamer und ist mit verschiedenen retro-inspirierten Grafikelementen verziert.