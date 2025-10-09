Das ist der brandneue Simcube 3 DD-wheelbase

HQ

Simucube vertreibt seit 2019 seine direkt angetriebenen Lenkradbasen Pro, Sport und Ultimate, die nicht zuletzt bei denjenigen beliebt sind, die bereit waren, viel Geld für ihre Sim-Racing-Ausrüstung auszugeben. Hier bei Gamereactor haben wir bereits sowohl Simucube 2 Pro als auch Ultimate getestet und fanden beide, dass sie gut gebaut und leistungsstark sind, aber ein wenig zu "glatt" für unseren Geschmack, unabhängig davon, wie wir sie eingerichtet haben. Jetzt kommt die nächste Generation namens Simucube 3, auch diesmal mit drei verschiedenen Modellen (Sport, Pro und Ultimate) und diesmal beträgt der Unterschied 15 Nm, 25 oder 35 Nm, je nach Budget und Anforderungen an Leistung und Details. Alle drei Basen haben einen neuen Schnellspanner, der aussieht wie eine Variante des von Krontec inspirierten QR2 von Fanatec, der ehrlich gesagt der beste in der Branche ist.

Aus der offiziellen Pressemitteilung: "Wir haben die Motorsteuerung verbessert, neue Motoren hinzugefügt, den Steuerungsalgorithmus von Grund auf neu gestaltet und neue Anpassbarkeitsmöglichkeiten und Effekte für die Software hinzugefügt. All dies führt zu einer besseren Leistung als der Benchmark Simucube 2. Der Simucube Link Hub fragt den Gerätestatus zehntausende Male pro Sekunde ab und liefert ein äußerst reaktionsschnelles Feedback, das Ihnen hilft, Slides sofort zu erfassen, wenn sie starten, perfekt für Sim-Racer, die Präzision verlangen.

Alle Simucube 3 Radstände sind mit einem neuen Motor ausgestattet. Für den Simucube 3 Ultimate haben wir unsere Anforderungen jedoch so hoch angesetzt, dass wir einen ähnlichen Motortyp entwickelt haben, wie er in den leistungsstärksten Elektroautos zu finden ist. Der Simucube 3 Ultimate verwendet einen fortschrittlicheren "Speichen-IPM"-Motor. Bei dieser Konstruktion wird das Magnetfeld viel dichter konzentriert, was bedeutet, dass der Ultimate ein höheres Drehmoment und ein schnelleres Ansprechverhalten bei geringerem Stromverbrauch liefern kann.

Angetrieben von der P3G-Polygon-Technologie bietet unser Schnellspanner eine selbstzentrierende Passform, die sofort einrastet. Die großen Kontaktflächen verteilen das Drehmoment gleichmäßig und sorgen für eine außergewöhnliche Festigkeit, während die spielfreie Verbindung für absolute Präzision bei schwersten Force-Feedback-Belastungen sorgt. Konzipiert für eine reibungslose Montage und mühelosen Radwechsel, ist es die perfekte Balance zwischen technischer Stärke und Rennkomfort."

• Simucube 3 Sport 15 Nm - 1.159,00 £ (inkl. 20% MwSt.)

• Simucube 3 Pro 25 Nm - 1.399,00 £ (inkl. 20% MwSt.)

• Simucube 3 Ultimate 35 Nm - £2.899,00 (inkl. 20% MwSt.)