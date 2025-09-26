Das ist der brandneue RTR Mustang Spec 5

HQ

Der Drift-Weltmeister Vaughn Gittin Junior startete im Herbst 2009 seinen eigenen Customshop, der Mustangs modifiziert und tunt und seitdem so manchen Ford für viele driftverrückte amerikanische Kunden aufgemotzt hat, die mehr wollen, von allem.

In der Nacht zeigten RTR (Ready To Rock) ihre neueste Kreation, bei der es sich nicht um einen modifizierten GTD, sondern um ein Dark Horse in neuem Gewand handelt. Der Fünfliter-V8 von Ford wurde in dieser Edition um einen Kompressor ergänzt, der nun 877 PS leistet, fast doppelt so viel wie das Auto, auf dem er basiert, und es gibt auch renntaugliche Gewindefahrwerke und schlechtere Bremsen.

Der Preis? Das Dark Horse kostet 64.000 US-Dollar, während das RTR Spec 5 für satte 159.000 US-Dollar erhältlich ist. Keine schlechte Erhöhung.

"Wir sind stolz darauf, den 2026 Mustang RTR Spec 5 vorzustellen – den ultimativen Ausdruck von RTR-Design, Technik, Leistung und Meisterschafts-DNA. Der Spec 5 ist auf nur 50 Exemplare im Modelljahr 2026 limitiert und unser neues Halo-Serienfahrzeug, das den Gipfel an Leistung, Stil und Funktionalität bietet und gleichzeitig die Straßenleistung des Mustang weiter als je zuvor vorantreibt.

Zu den Höhepunkten gehören:

• Aufgeladener 5,0-Liter-V8 mit 870+ PS und 660 lb-ft. Drehmoment

• Voll integriertes Widebody-System mit Kohlefaserkomponenten

• 20x10,5 (vorne) und 20x11 (hinten) RTR Aero 5 Evo Schmiedefelgen

• RTR Tactical Performance Fahrwerk

• 20 verschiedene Standard- oder Premium-Lackoptionen zur Auswahl, zusammen mit der Option, eine einzigartige Lackierung nach Muster auszuwählen."

