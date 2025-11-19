Das ist der brandneue Porsche Cayenne Electric

HQ

Obwohl der Stuttgarter Sportwagenhersteller die Entwicklung einiger elektrifizierter Versionen der sportlicheren Modelle wie dem 911 und Cayman eingestellt hat, haben sie natürlich die Arbeiten am elektrischen Cayenne abgeschlossen, der heute Abend offiziell mit allen möglichen Spezifikationen vorgestellt wurde. Es handelt sich um einen SUV, der auf der PPE-Plattform gebaut ist und einen 113-kwh-Akku beherbergt, der laut Porsche selbst eine maximale Reichweite von 640 Kilometern bieten wird. Die Elektromotoren liefern atemberaubende 1156 PS, was bedeutet, dass dieses 2,6-Tonnen-schwere Auto 0–1009 km/h in etwas bizarren 2,5 Sekunden erreicht.

Aus der offiziellen Pressemitteilung:

"Als vollelektrischer SUV verbindet er Porsche-DNA mit Pioniertechnologie: bis zu 850 kW (1.156 PS), 0–100 km/h in 2,5 Sekunden und bis zu 400 kW Ladeleistung⁴ und bis zu 642 Kilometer Reichweite. Es ist der leistungsstärkste Serien-Porsche aller Zeiten – und gleichzeitig vielseitiger denn je: dynamisch auf der Straße, selbstbewusst im Gelände und komfortabel auf langen Fahrten.

Der Cayenne war das erste Modell, bei dem Porsche die Legende der Sportwagenmarke in ein völlig neues Marktsegment verlagerte. Der sportliche Allrounder wurde direkt nach seiner Weltpremiere im September 2002 ein weltweiter Erfolg. Nun beginnt eine neue Ära mit dem komplett elektrischen Cayenne. "Der Cayenne Electric zeigt Leistung in einer völlig neuen Dimension, mit innovativen Technologien, die wir im Motorsport entwickelt haben. Es setzt neue Maßstäbe im SUV-Segment – sowohl in Bezug auf Fahreigenschaften als auch beim Laden", sagt Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender der Porsche AG. "Hervorragende elektrische Leistung trifft auf sehr reale Alltagsnutzung. Ausgezeichneter Langstreckenkomfort kombiniert mit kompromissloser Offroad-Fähigkeit."

Der Cayenne Turbo beschleunigt von 0 auf 100 km/h in 2,5 Sekunden, von 0 auf 200 km/h in 7,4 Sekunden und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 260 km/h. Diese leistungsstarke E-Performance wird durch ein neu entwickeltes Antriebssystem ermöglicht, das bei Aktivierung der Startkontrolle bis zu 850 kW (1.156 PS) und bis zu 1.500 Nm Drehmoment erreicht. Die Turbo-Variante verfügt über eine direkte Ölkühlung des Elektromotors an der Hinterachse, um eine hohe kontinuierliche Leistung und Effizienz zu gewährleisten. Das ist eine Innovation im Motorsport. Im normalen Fahrmodus sind bis zu 630 kW (857 PS) verfügbar. Mit der Push-to-Pass-Funktion² können zusätzlich 130 kW (176 PS) per Knopfdruck für 10 Sekunden aktiviert werden. Das Einstiegsmodell Cayenne hat im Normalbetrieb 300 kW (408 PS) sowie 325 kW (442 PS) und 835 Nm Drehmoment mit Launch Control. Er beschleunigt in 4,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h."