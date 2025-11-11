Das ist der brandneue Kia Telluride (2027)

HQ

Der Kia Telluride ist seit 2019 auf dem Markt und hat sich gut verkauft, was nun bedeutet, dass Kia viele Ressourcen in ein Redesign gesteckt hat, um über eine Karosserie, die einem Range Rover sehr ähnlich sieht, mehr Marktanteile zu gewinnen. Dieses Auto wird in etwas mehr als zwei Wochen auf der Los Angeles Auto Show zu sehen sein und dann in einer Plug-in-Hybrid-Version. Mehr wissen wir im Moment leider nicht.

Aus der offiziellen Pressemitteilung:

"Die Herausforderung für die zweite Generation des Telluride bestand nicht darin, sich neu zu erfinden, sondern sich weiterzuentwickeln. Für das Designteam von Kia war das Ziel klar: das Wesen und die Design-DNA zu bewahren, die das Original in seinem Segment so herausragend machten, und gleichzeitig seine Präsenz und Raffinesse zu erhöhen. Das war kein unbeschriebenes Blatt. Sie bauten auf einem Vermächtnis auf.

Das Ergebnis ist ein brandneuer Telluride, der größer, mutiger und immer noch stolz kastenförmig ist. Jetzt ist er insgesamt 2,3 Zoll länger, mit einem um fast drei Zoll verlängerten Radstand und einer Höhenzunahme von einem Zoll - eine selbstbewusste Weiterentwicklung, die ihren Wurzeln treu bleibt und gleichzeitig einen moderneren Touch hat. Geleitet von der globalen Designphilosophie von Kia, verbindet der Telluride Stärke mit Eleganz, Robustheit mit Raffinesse und Innovation mit Zurückhaltung. Es macht die Aussage, dass Fortsetzungen ungeniert über das Original hinausgehen können.

Der brandneue Telluride 2027 wird Ende dieses Monats auf der Los Angeles Auto Show mit einer breiten Palette von Ausstattungsvarianten, einschließlich der X-Pro-Ausstattung, seine offizielle Weltpremiere feiern. Der SUV der zweiten Generation wird voraussichtlich im ersten Quartal 2026 in die Showrooms kommen."