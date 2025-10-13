Das ist der brandneue Capricorn 01 Zagato

HQ

Die Welt der Supersportwagen ist in den letzten Jahren enorm gewachsen, da gefühlt jedes Designstudio, jeder ehemalige Ingenieur oder Ersatzteilhersteller in das Spiel eingestiegen ist und nun der lange gemunkelte Capricorn 01 Zagato enthüllt wurde. Der neueste in einer Reihe von Supersportwagen aus einem kleinen Designstudio und in diesem Fall ist die Grundphilosophie ähnlich der von GMA beim Bau des T50 - keine großen Flügel, kein Fokus auf die schnellsten Rundenzeiten, sondern nur altmodischer Fahrspaß im Fokus. Das Design stammt natürlich von Zagato, während die deutsche Capricorn Group das Chassis und den Motor gebaut hat. Oder ja, der Motor ist im Grunde ein Mustang-V8, den die Capricorn Group auf 5,2 Liter aufgebohrt und dann mit einem Turbo versehen hat. Er leistet 887 PS und das Sechsganggetriebe ist nur manuell. Allerdings wiegt er nur 1199 Kilogramm, was nach heutigen Maßstäben natürlich Lotus-leicht ist, und er wird laut Zagato selbst in unter drei Sekunden von 0 auf 100 fahren.

Dailyrevs: "Zagatos Chefdesigner, Norihiko Harada, beschreibt das Auto als "zeitlos und avantgardistisch", etwas, das neben einem Aston Martin aus den 1960er Jahren genauso zu Hause aussehen sollte wie in fünfzig Jahren. Die Flügeltüren sind das Herzstück – dramatisch und doch überraschend zurückhaltend in der Ausführung. Der Belag des Autos, vor allem die Linie, die vom vorderen Kotflügel in den hinteren Einlass reicht, hat eine Art bewusste Spannung – als ob jede Kurve in unzähligen Espresso-Nächten in Mailand diskutiert wurde. Die Kabine folgt der gleichen Philosophie: Carbon überall, Schaltanlagen aus gefrästem Titan und analoge Instrumente – ein Totpunkt des Drehzahlmessers, flankiert von Geschwindigkeits- und Temperaturreglern. Die Sitze sind am Monocoque befestigt, aber durch Polster verstellbar; Sogar der Schalthebel selbst lässt sich um 80 mm nach vorne und hinten verschieben, um sich der Reichweite des Fahrers anzupassen. Es ist obsessiv, aber erfrischend fahrerorientiert."