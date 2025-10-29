Das ist das neue Subaru WRX STi Concept

HQ

Subaru zeigte gestern seine beiden neuen STI-Konzepte, die zuvor angeteasert wurden, und es war tatsächlich ein Elektroauto mit den STI-Buchstaben auf der Heckklappe und eines, das von einem neuen Boxermotor angetrieben wurde. Die Idee bei dem Benziner ist ein Allradantrieb und konstantes Torque Vectoring sowie ein großer Turbo, um der langjährigen Rallye-Tradition von Subaru Tribut zu zollen. Unten seht ihr auch ein Bild des Elektroautos, das ebenfalls nur ein Konzept ist.

"Ein Konzeptmodell, das die Performance-Szene von Subaru repräsentiert, mit einem Verbrennungsmotor (ICE). Das Design erreicht ein Gleichgewicht zwischen fortschrittlicher Leistung und Leistung und Praktikabilität. Durch die flexible Integration der Vorzüge, die Subaru über viele Jahre hinweg verfeinert hat, einschließlich eines horizontal gegenüberliegenden Motors und eines symmetrischen Allradantriebs, erweitert dieses Modell die Palette der Optionen, die den Subaru-Unterschied ausmachen, und bietet mehr Kunden die Möglichkeit, die Freude am Fahren zu erleben."