Das ist das neue Dodge Charger Sixpack Concept

Die Sema 2025 (Las Vegas) steht vor der Tür und natürlich ist auch Stellantis, angeführt von Dodge, mit dabei. Sie bringen einen neuen Charger mit, der nicht mit Strom fährt, sondern über einen neuen Sechszylindermotor mit Twin-Turbos verfügt, der 550 PS leistet. Das Auto ist in der violetten Farbe "Stryker Purple" lackiert und ebenfalls mit viel Kohlefaser ausgestattet. Er wurde von Mopar speziell für den Sema 2025 gebaut, aber wir hoffen natürlich, dass Dodge versteht, dass es das ist, was Muscle-Car-Fans wollen.

"Eine werksseitig unterstützte Mopar-Vision des Dodge Charger 2026 mit Stryker Purple-Lackierung, Kohlefaser-Aerodynamik und einem 550 PS starken Twin-Turbo-SIXPACK-Hochleistungsmotor. Wir schlüsseln die Federung, das Rad- und Bremssetup und die hochwertige Lederausstattung auf, die alles zusammenhält. Von den 21×11 Zoll großen Brass Monkey-Rädern bis hin zum Auspuff aus Edelstahl ab Kat – sehen Sie, wie die Hardware von Mopar Haltung, Grip, Klang und Vertrauen bei hoher Geschwindigkeit verändert. Erfahren Sie mehr über die Vorteile der Aerodynamik, der Federabstimmung und der belüfteten Kotflügel sowie über die Upgrades des Innenraums, die jede Fahrt zu etwas Besonderem machen."

