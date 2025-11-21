Das ist das Geräusch, das eine ukrainische F-16 macht, die einer russischen Kh-101-Marschflugkörper nachjagt

HQ

Neues Filmmaterial aus Russland und der Ukraine. Diesmal zeigt sie eine F-16 der ukrainischen Luftwaffe, die eine russische Kh-101-Marschflugkörper über Westukraine bekämpft.

Die F-16 Fighting Falcon, ein ursprünglich in den Vereinigten Staaten gebautes Mehrzweck-Kampfflugzeug, erreicht Geschwindigkeiten von über Mach 2 (etwa 1.500 mph / 2.400 km/h) und ist bekannt für ihre Beweglichkeit im Luftkampf.

Die Kh-101 Marschflugkörper hingegen ist eine russische Langstrecken-Tarnwaffe, die mit Unterschallgeschwindigkeit (etwa 880 km/h) fliegen und präzise Steuerung zum Angriff auf strategische Ziele bietet.

Das Video zeigt die F-16, wie sie die Kh-101 verfolgt und das ikonische Brüllen des Jets erzeugt, während es mit hoher Geschwindigkeit näherkommt. Obwohl die Kh-101 nicht Überschallgeschwindigkeit ist, machen ihre geringe Radarquerschnittsfläche und ihre niedrige Flugbahn solche Abfangaktionen schwierig.

Während die meisten russischen Raketenangriffe ohne Abfang erfolgen, erhöht die Präsenz von F-16 die Kosten und Risiken für Russland bei Langstreckenangriffen erheblich. Der Clip wurde online weit verbreitet, und du kannst ihn unten ansehen (Ton empfohlen).