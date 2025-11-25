Das iPad mini 8 wird voraussichtlich Ende nächsten Jahres auf OLED-Switch geschaltet

HQ

Das iPad mini 8 soll entweder im dritten oder vierten Quartal 2026 auf den Markt kommen und wird laut aktuellen Gerüchten ein deutlich besseres Display als sein Vorgänger haben. Diese Prognose basiert auf dem Produktionsplan von Samsungs OLED-Bildschirmen, da der Hersteller dazu überlassen wurde, Apples Pläne für aufgerüstete Displays umzusetzen.

Wie von Wccftech (über ETNews) festgestellt, deutet diese neueste Menge Informationen darauf hin, dass das iPad mini 8 einen 8,4-Zoll-Bildschirm hat. Der Sprung zu OLED wird für diese iPad-Reihe ein großer Vorteil sein, und obwohl die Bildschirmqualität nicht so stark wie bei einem iPad Pro erwartet wird, sollten Verbraucher mit etwas mehr für das verbesserte Aussehen rechnen.

Wenn wir uns andere iPad-Displays anschauen, scheint das iPad Air zum Zeitpunkt des Schreibens noch weit davon entfernt zu sein, auf OLED umzusteigen. Insider glauben, dass es erst 2028 sein könnte, bevor wir ein neues iPad Air-Modell mit OLED-Bildschirm sehen. Dennoch scheint Apple entschlossen zu sein, seine Geräte bis etwa 2030 mit OLED als neuer Norm voranzutreiben.