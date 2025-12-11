Das iPad 12 scheint 50 % schneller als sein Vorgänger zu sein, mit verbesserter kabelloser Leistung und Effizienz

HQ

Auch wenn es schwer ist, sich über die Leistung des iPad 11 zu beschweren, wenn man nur ein Alltagsnutzer ist, scheint Apple jede Chance auf ein Leistungsproblem mit seinem Nachfolger aus dem Fenster werfen zu wollen. Laut neuen, durchgesickerten Details wird angenommen, dass das günstigere iPad 12 denselben N1-WLAN-Chip wie das iPhone 17 und die neue iPad Pro-Reihe haben wird, was es zu einem echten Kraftpaket und drahtloser Bestie macht.

Die von Macworld (über Wccftech) entdeckten Leaks, deuten darauf hin, dass wir erwarten, dass das iPad 12 8 GB RAM finden wird, was mehr ist als die 6 GB des Vorgängers. Außerdem erwarten wir auch einen 3-nm-Chipsatz. Alles in allem deutet das auf eine 50%ige Leistungssteigerung hin.

Das sollte das iPad 12 zu einem ziemlich guten mobilen Gaming-PC machen. Natürlich, wenn du deine Spiele unterwegs mitnehmen möchtest und das leistungsstärkste Gerät willst, ist ein iPad vielleicht nicht deine erste Wahl, aber für einen Nutzer, der AAA-Spiele nutzen möchte, der mobil wird, scheint dies ein solider Einstieg zu sein. Wir müssen allerdings auf weitere offizielle Bestätigungen warten, um mehr zu erfahren.