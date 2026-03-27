Das IOC wird transgender Athletinnen von weiblichen olympischen Sportarten ausschließen, nur biologische Frauen sind erlaubt

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Das Internationale Olympische Komitee hat die Richtlinie zum Schutz der weiblichen Kategorie im olympischen Sport bekannt gegeben, die vorschreibt, dass nur biologische Frauen an den olympischen Frauensportarten teilnehmen dürfen und damit transgender Athletinnen effektiv von Frauensportarten ausgeschlossen werden. Die Entscheidung, bekannt gegeben von IOC-Präsidentin Kirsty Coventry, folgt auf ähnliche Entscheidungen von World Athletics, die 2025 einen verpflichtenden Geschlechtstest einführten, oder der Exekutiventscheidung von Donald Trump als eine der ersten politischen Entscheidungen seiner zweiten Amtszeit.

Die Berechtigung für jede weibliche Sportart unter IOC basiert auf Tests mittels Speichel, Wangenabstrich oder Blutproben, die "unaufdringlich im Vergleich zu anderen möglichen Methoden" sind, wie das IOC hervorhebt, und nur einmal im Leben durchgeführt werden, um das Fehlen oder Vorhandensein des SRY-Gens in der männlichen Geschlechtsentwicklung zu überprüfen.

Personen mit der Diagnose des vollständigen Androgeninsensitivitätssyndroms (CAIS) oder anderen seltenen Unterschieden/Störungen der Geschlechtsentwicklung (DSDs), die positiv auf das SRY-Gen getestet werden, sind berechtigt, wenn sie nicht von den anabolen und/oder leistungssteigernden Effekten von Testosteron profitieren, so das IOC.

Andererseits wären Athleten, die positiv auf SRY getestet werden, einschließlich XY-Transgender- und androgensensitiver XY-DSD-Athleten, für jede männliche Kategorie berechtigt.

"Die von uns angekündigte Politik basiert auf Wissenschaft und wird von medizinischen Experten geleitet. Bei den Olympischen Spielen können selbst die kleinsten Differenzen den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen. Es ist also absolut klar, dass es nicht fair wäre, wenn biologische Männer in der weiblichen Kategorie antreten", sagte Coventry. "Außerdem wäre es in manchen Sportarten einfach nicht sicher."

Diese Maßnahme führt Geschlechtsverifizierungstests wieder ein, die in der modernen olympischen Geschichte üblich waren, aber Ende der 1990er Jahre aufgrund von Kritik an der Zuverlässigkeit der Tests sowie Bedenken hinsichtlich Diskriminierung von Athleten und Verletzungen der Würde der Athleten eingestellt wurden.