Das IOC verbietet ukrainischen Olympiateilnehmern, einen Helm mit Bildern von von Russland getöteten Athleten zu tragen

Der ukrainische Skeletonrennfahrer Vladyslav Heraskevych wurde vom IOC verboten, einen Helm mit Bildern ukrainischer Athleten zu tragen, die im Krieg gefallen sind, von denen einige Freunde von Heraskevych waren. Der 27-jährige Ukrainer, der bei den Spielen 2022 in Peking einer Sanktion entging, weil er wenige Tage vor der russischen Invasion ein Banner mit der Aufschrift 'Kein Krieg in der Ukraine' zeigte, sagte, er wolle die Olympischen Winterspiele 2026 als Plattform nutzen, um auf den Ukraine-Krieg aufmerksam zu machen und dabei die Regeln des IOC zu respektieren.

Doch es stellt sich heraus, dass der Helm nach den IOC-Regeln zum Verbot allpolitischer, religiöser oder rassistischer Demonstrationen weiterhin inakzeptabel ist. Das IOC erlaubte Heraskevych, es am Montag während des Trainings für das Skeleton-Rennen zu tragen, erlaubt ihm aber nicht, es beim ersten Rennen am Donnerstag, den 12. Februar, zu benutzen.

Als Ausnahme erlaubt das IOC ihm, während des Wettbewerbs eine schwarze Armband zu tragen, um diese Feier zu feiern. "Wir haben versucht, seinem Wunsch mit Mitgefühl gerecht zu werden", sagte IOC-Sprecher Mark Adams am Dienstag auf einer Pressekonferenz. "Das IOC versteht voll und ganz den Wunsch der Athleten, an Freunde zu erinnern, die in diesem Konflikt ihr Leben verloren haben. Wir sind der Meinung, dass dies ein guter Kompromiss der Situation ist."

"Die Spiele müssen von allen Arten von Störungen getrennt werden, damit sich alle Athleten auf ihre Leistungen konzentrieren können. Wir müssen diesen Moment so rein wie möglich für den Wettbewerb halten", sagte Adams.

Heraskevych ist jedoch mit der Entscheidung nicht zufrieden und bezeichnet sie als unfaire Behandlung, da er keinen Verstoß gegen Regel 50 des IOC sieht, weil "es keine Diskriminierungspropaganda ist, es ist keine politische Propaganda" (laut Reuters).

Heraskevych äußerte sich auch sehr kritisch gegenüber der Entscheidung des IOC, einzelnen russischen oder belarussischen Athleten die Teilnahme unter neutraler Flagge zu erlauben, trotz des Verbots für die Länder selbst, und schlug vor, dass nur russische oder belarussische Athleten, die das Land verlassen und sich gegen den Krieg gestellt haben, unter einem Flüchtlingsbanner einreisen dürfen.