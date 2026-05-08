Das IOC hebt das Verbot für belarussische Athleten und Symbole rechtzeitig zu den Olympischen Spielen 2028 auf

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Belarus ist kein Land mehr, das vom Internationalen Olympischen Komitee verboten wurde, das am Donnerstag alle Beschränkungen für belarussische Athleten aufgehoben hat und damit den Weg für ihre Rückkehr zu internationalen Wettkämpfen geebnet hat, einschließlich der Qualifikation für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles. Belarussische Athleten dürfen ihre Länder und nationalen Verbände vertreten, anders als früher, wo sie bei Paris 2024 nur als neutrale Athleten auftreten durften und somit auf Einzelsportarten beschränkt sind.

Das IOC hat nach der russischen Invasion der Ukraine 2022 alle russischen und belarussischen Athleten verboten, wobei Belarus als Verbündeter Russlands als Ausgangspunkt für die Invasion dient. Diese Erhebung schließt Russland nicht ein, das weiterhin von den meisten internationalen Sportorganisationen verboten ist, obwohl einige ihre Verbote bereits aufgehoben haben, wie zum Beispiel die Weltschwimmen oder das Paralympische Komitee.

"Der IOC-Exekutivrat empfiehlt keine Beschränkungen mehr für die Teilnahme belarussischer Athleten, einschließlich der Teams, an Wettbewerben, die von internationalen Verbänden und internationalen Sportveranstaltungsorganisatoren organisiert werden", teilte das IOC in einer neuen Erklärung am Donnerstag mit. World Athletics wird jedoch weiterhin belarussische Athleten und Symbole ausschließen.