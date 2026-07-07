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Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat die Aussetzung des Russischen Olympischen Komitees vorläufig aufgehoben, was die Rückkehr Russlands zu den Olmypicischen Sommerspielen 2028 in Los Angeles bedeuten sollte. Die Entscheidung wurde nach "einer gründlichen Analyse getroffen, wobei berücksichtigt wurde, dass die ROC keine regionalen Sportorganisationen mehr in Gebieten umfasst, die unter die Zuständigkeit des Nationalen Olympischen Komitees (NOC) der Ukraine fallen".

Dies geschieht Monate nachdem das IOC dasselbe für Belarus getan hat, indem es ihren Athleten erlaubte, mit Nationalflagge und Hymne teilzunehmen, und sich anderen Organisationen wie der Weltschwimmorganisation oder dem Paralympischen Komitee angeschlossen hat, die bereits russische Athleten bei den Olympischen Winterspielen im Februar zugelassen hatten, was zu erheblichem Gegenwind führte.

"Wir billigen keinen Krieg, auch nicht diesen hier. Wir werden die Ukraine weiterhin unterstützen, so wie wir es seit Beginn dieses Ereignisses getan haben. Aber ich glaube nicht, dass Athleten den Preis zahlen sollten", sagte IOC-Präsidentin Kirsty Coventry auf einer Pressekonferenz. "Wir wollen Athleten nicht für die Handlungen ihrer Regierung zur Rechenschaft ziehen."

Das IOC-Verbot des Russischen Olympischen Komitees war seit dem 12. Oktober 2023 in Kraft, nach der russischen Invasion der Ukraine im Februar 2022. Die Organisation schätzte auch, dass das Russische Olympische Komitee erklärte, dass es keine Aktivitäten auf ukrainischem Gebiet durchführen werde.