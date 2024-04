Das "Into the Light"-Update für Destiny 2 bringt beliebte exotische Waffenmissionen zurück

HQ

Der letzte der drei Destiny 2: Into the Light Entwickler-Streams von Bungie fand gestern Abend statt, bei dem der Destiny Schöpfer die letzten zusätzlichen Inhaltsergänzungen enthüllte, die er für das kostenlose Spiel-Update geplant hat, das ab nächster Woche erscheinen wird.

Neben dem Horde-ähnlichen Modus, verschiedenen zurückkehrenden Spitzenwaffen und neuen kosmetischen Gegenständen hat Bungie enthüllt, dass beliebte Exotic Waffenquests zurückkehren werden.

Die Spieler können Whisper of the Worm sowie Zero Hour erneut durchlaufen, um das titelgebende Scharfschützengewehr Exotic Heavy und das Exotic Kinetic Impulsgewehr Outbreak Perfected zu erhalten. Beide Missionen wurden an das aktuelle Power-Level von Guardians angepasst, enthalten zusätzliche Truhen und Geheimnisse zum Jagen und bieten leicht unterschiedliche Bosse oder Kampfbegegnungen. Whisper wird am 9. April erscheinen, wenn Into the Light erscheint, während Zero Hour im Mai erscheint.

Apropos Mai: Das wird auch der Zeitpunkt sein, an dem das neue PvP Map Pack erscheint. Es werden drei neue Karten zum Auschecken angeboten, darunter Eventide Labs von Europa, Cirrus Plaza von Neomuna und Pyramid Ship Essence. Sie können sich diese neuen Karten in einer speziellen neuen Karten-Playlist ansehen.

Ansonsten merkte Bungie an, dass Into the Light Möglichkeiten bieten wird, das Aussehen und den Namen eures Charakters anzupassen, und sogar ein paar andere interessante Funktionen bieten wird, wie z. B. die Möglichkeit, die New Light -Kampagne zu überspringen und ab dem 30. April sogar einen Raid-Boss-Spießrutenlauf durchzuspielen. Erwarten Sie in den kommenden Wochen weitere Informationen zu letzterem Modus.