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Das Internet ist in Aufruhr, nachdem eine 81-jährige Gamer-Großmutter geschlagen wurde

Berichten zufolge tauchten etwa 20 Polizeiautos, mehrere SWAT-Fahrzeuge und Drohnen in ihrem Haus auf.

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GrammaCrackers, eine 81-jährige Gamerin, saß zu Hause und streamte sich selbst Minecraft, genau wie sie es in den letzten 15 Tagen getan hatte. Ihr Ziel war es, Geld für die Krebsbehandlung ihres 17-jährigen Enkels zu sammeln, und sie hat auch andere Titel wie Fortnite ( mit einigem Erfolg!), Rocket League und Roblox gestreamt.

Eine edle und lobenswerte Sache in einem Land ohne universelle Gesundheitsversorgung, aber leider wurde sie unhöflich unterbrochen. Irgendein Trottel, der ihrem Stream folgte, dachte offenbar, es sei eine gute Idee, der 81-jährigen Frau und ihrem Enkelkind, das gegen Krebs kämpft, alles zu ruinieren. TheGamer berichtet, dass sie einem sogenannten "Swatting" ausgesetzt wurde, was bedeutet, dass jemand die Polizei hinter ihr her geschickt hat. Etwa zwanzig Polizeiautos, fünf SWAT-Fahrzeuge, mehrere Drohnen und eine große Anzahl schwer bewaffneter Beamter stürmten ihr Haus und brachen am frühen 19. Mai ein.

Glücklicherweise ist am Ende alles gut ausgegangen, und GrammaCracker soll Berichten zufolge bereits wieder im Streaming sein, aber wir müssen erneut anerkennen, dass es leider auch in der Welt des Gamings wirklich tragische Menschen gibt.

Minecraft
Stellen Sie sich vor, Sie sehen eine 81-jährige Frau Minecraft spielen, um gegen den Krebs zu kämpfen, und entscheiden, dass eine Sabotage (und eine Verschwendung öffentlicher Ressourcen) eine großartige Idee wäre...

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