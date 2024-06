Das Internationale Olympische Komitee will es noch einmal im E-Sport versuchen

HQ

Das International Olympics Committee (IOC) stand vor vielen Herausforderungen bei der Integration von E-Sport in seine Spiele. In der Vergangenheit wurden verschiedene Veranstaltungen veranstaltet, aber sie ziehen in der Regel nicht die größten Stars der Branche an und drehen sich in der Regel nicht um die größten und prominentesten Spiele und Wettbewerbsszenen, da das IOC zu Kampf und Kriegsführung steht, was bedeutet, dass Call of Duty und Counter-Strike und andere große Schützen oder sogar blutige Kämpfer nicht anwesend oder ausgewählt sind. Trotz dieser Hürden will das IOC jedoch einen weiteren Versuch im E-Sport.

Und wir werden dies bei den Spielen in Paris im Juli/August sehen, da IOC-Präsident Thomas Bach enthüllt hat, dass nächsten Monat ein Olympic Esports Games in Frankreich stattfinden wird und dass es vom Organisations- und Finanzmodell für das reguläre Olympic Games getrennt sein wird.

Es gibt keine klare Erklärung dafür, was das bedeutet oder wie es dem IOC gelingen wird, die Top-Teams und -Organisationen von der Esports World Cup in Saudi-Arabien wegzulocken, die zur gleichen Zeit veranstaltet wird und Dutzende Millionen Pfund an Preisgeldern bietet. Dennoch fügt Bach hinzu:

"Mit der Schaffung der Olympic Esports Games macht das IOC einen großen Schritt nach vorne und hält mit dem Tempo der digitalen Revolution Schritt. Wir freuen uns sehr, wie begeistert sich die in unserer Esports-Kommission vertretene Esports-Community für diese Initiative engagiert hat. Dies ist ein weiterer Beweis für die Attraktivität der olympischen Marke und die Werte, für die sie steht."