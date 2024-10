Das inoffizielle Remake von Desert Strike hat einen Publisher gefunden und wir haben einen neuen Trailer, um das zu beweisen

Wenn Sie Spiele in der 16-Bit-Ära gespielt haben, insbesondere auf dem Amiga oder Mega Drive, erinnern Sie sich wahrscheinlich gerne an Desert Strike aus dem Jahr 1992. Es war ein Helikopter-Abenteuer mit mehr Strategie als das übliche Shoot 'em up, das so beliebt wurde, dass es vier Fortsetzungen gab (der letzte, Nuclear Strike, wurde 1997 veröffentlicht).

Bald werden wir zu diesem Klassiker zurückkehren, da ein inoffizielles Remake namens Cleared Hot nun bestätigt wurde, dass es einen Verlag hat und somit höchstwahrscheinlich Realität werden wird. Das Spiel wird von Cfinger Games entwickelt, wobei Microprose als Herausgeber bekannt gegeben wurde.

Das Spiel wird "bald" veröffentlicht, wobei PC im Moment das einzige bestätigte Format ist, aber hoffentlich wird es auch auf Konsolen kommen, da es wahrscheinlich viele gibt, die darauf brennen, in diese Welt zurückzukehren.

Schauen Sie sich den Trailer unten an, um einen ersten Blick auf das hubschraubergestützte Action-Abenteuer zu werfen.