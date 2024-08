Das HMD Skyline führt das Erbe der Nokia-Handys fort

HQ

Für viele von uns schien das Nokia-Handy den Weg des Dodos zu gehen, aber wenn Sie ein oder zwei Minuten damit verbringen, online zu suchen, werden Sie feststellen, dass Nokia-Telefone immer noch existieren, sie sind nur unter einer anderen Marke und einem anderen Namen.

Das HMD Skyline ist ein solches Telefon, und mit einem Preis von 499 £ / 549 Euro ist es ein gutes Stück billiger als die meisten großen Smartphones auf dem Markt. Es ist nicht das billigste, das Sie auf dem Markt finden würden, aber es hat einige starke Funktionen, die es wert sind, es zu bezahlen.

Es ist auch in einer einzigartigen rosa Farbe erhältlich, also für alle, die alles rosa haben möchten, ohne eine Handyhülle zu bekommen, könnte dies das Richtige für Sie sein. Schauen Sie sich den vollständigen Quick Look für alle unsere Eindrücke unten an: