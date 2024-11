Das HMD Fusion ist ein Smartphone wie kein anderes

HQ

Viele Smartphones sind heutzutage so konzipiert, dass sie ziemlich starr sind. Apple Geräte sind die größten Übeltäter, bei denen Sie eines ihrer Geräte kaufen und im Grunde genommen in einem Hardware-Sinne daran gebunden sind, wie sie funktionieren. Die Leute bei HMD versuchen, dieses Skript auf eine große Art und Weise umzudrehen, und das alles über ihre Smartphone-Option, die als Fusion bekannt ist.

Dieses Gadget ist ein Telefon, das hochgradig anpassbar ist und über das Programm Fusion Outfits einfach aufgerüstet werden kann. Sie können das Gehäuse optimieren, neue Funktionen hinzufügen, defekte Teile ersetzen und letztendlich einfach Ihr eigenes Smartphone erstellen.

Um zu sehen, wie dies in der Praxis funktioniert, haben wir die HMD Fusion in der neuesten Folge von Quick Look in die Hände bekommen, in der unser eigener Magnus eine Reihe von Fakten und Gedanken über das Gerät teilt. Schauen Sie es sich unten an.