Das historische 80. Festival de Cannes gibt seine offiziellen Termine bekannt

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Letzten Monat haben wir zum zweiten Mal in Folge am 79. Festival de Cannes teilgenommen (und unsere Berichterstattung können Sie hier einsehen), und obwohl es eine starke Ausgabe war, verspricht das nächste Jahr etwas ganz Besonderes zu werden. Offiziell " Festival de Cannes: Édition Anniversaire" genannt, wird die 80. Ausgabe des angesehensten Filmfestivals eine runde Zahl werden, und sowohl Brancheninsider als auch Besucher freuten sich bereits auf das, was die Organisatoren bereithalten.

Und sie haben nun die offiziellen Termine bekannt gegeben. Das 80. Filmfestival von Cannes findet in seinen traditionellen Räumlichkeiten statt, jedoch etwas früher im Kalender, da seine Jubiläumsausgabe vom 11. bis 22. Mai 2027 gefeiert wird.

Die Veranstalter schreiben:

"Acht Jahrzehnte Kino, Entdeckungen und Begegnungen... Begleiten Sie uns nächsten Mai, um dieses Meilensteinjubiläum zu feiern und gemeinsam das Abenteuer fortzusetzen!"

Was glaubst du, macht Cannes 80 besonders? Wir von Gamereactor hoffen wirklich, zum dritten Mal wieder dort zu sein... Und noch achtzig mehr!