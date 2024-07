Das heutige Forza Motorsport Update 10 wird in zwei Teilen ausgeliefert

HQ

Nach dem gefeierten Update 9 auf Forza Motorsport im letzten Monat, der unter anderem die Grafik deutlich verbesserte, wurde erwartet, dass heute Update 10 auf den Markt kommt. Und so wird es auch sein – aber nur teilweise.

Über Instagram erklärt Turn 10 nun, dass sie sich entschieden haben, es in zwei Teile zu teilen. Heute werden wir in der Lage sein , "den ersten Teil herunterzuladen, der das neue Auto und die Event-Inhalte sowie kleinere Verbesserungen an Hockenheim und Catalunya, zusätzliche Aero-Flügel und Änderungen an der Replay-Benutzeroberfläche enthält", aber der Rest wird zu einem noch festzulegenden Datum kommen.

Im Laufe des Tages wird festgelegt, was in der zweiten Hälfte des Updates enthalten ist, aber in der Zwischenzeit gibt es eine gute Erklärung für das Fehlen von Fehlerbehebungen und anderen Arten von Verbesserungen im heutigen Update.