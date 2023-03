Das Hellboy-Reboot hat seine Führung gefunden

Hellboy: The Crooked Man wurde uns erst letzten Monat enthüllt, und doch scheint es, dass es bereits seinen Hauptdarsteller gefunden hat. Dieses Mal ist Millennium Media mit dem Deadpool 2-Schauspieler Jack Kesy gegangen.

Jack Kesy ist vielleicht noch kein bekannter Name, da sein bemerkenswertester Auftritt in der kleinen Rolle des Black Tom in Deadpool 2 ist. Aber das hindert Hellboy: The Crooked Man nicht daran, das Potenzial zu haben, Kesys wahre Breakout-Performance zu werden.

In der Geschichte von Hellboy: The Crooked Man entdeckt unser paranormaler Detektiv in den 1950er Jahren eine kleine Gemeinschaft von Hexen, angeführt von einem lokalen Teufel, der als Crooked Man bekannt ist.

Bist du aufgeregt für Hellboy: The Crooked Man?

Danke, Deadline.