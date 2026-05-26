Gamereactor

  •   Deutsch

Einloggen
Gamereactor
esports
Overwatch

Das Heimatteam Crazy Raccoon gewinnt Overwatch Champions Series Champions Clash

Die Veranstaltung fand am Wochenende in Japan statt.

HQ

Es war auf jeden Fall ein gutes Wochenende, um als Heimat-Team an einem Esports-Turnier teilzunehmen, denn nicht nur die französische Karmine Corp beim Pariser Rocket League Major, sondern auch die japanische Crazy Raccoon haben auch das Overwatch Champions Series Champions Clash-Event gewonnen, das in Tokio stattfand.

Nach dem Sieg gegen Twisted Minds in einem sehr spannenden Grand Final, das über die Distanz ging, setzte sich Crazy Raccoon mit 4:3 durch, gewann schließlich die Pokal, einen Geldpreis und eine direkte Einladung zur Midseason-Meisterschaft, die während der Esports-Weltmeisterschaft stattfinden wird, die bestätigt wurde , dass sie in Paris stattfinden wird. Frankreich dieses Jahr.

Bevor wir zum nächsten internationalen Major der OWCS-Saison 2026 kommen, werden Crazy Raccoon in Asien bleiben, um am Korea Stage 2 Turnier teilzunehmen, das am 5. Juni startet und bis zum 12. Juli läuft, mit zusätzlichen Midseason-Championship-Plätzen auf dem Spiel.

Overwatch

Ähnliche Texte

0
Overwatch 2Score

Overwatch 2
KRITIK. Von Ben Lyons

Blizzards Shooter-Fortsetzung ist da, aber wie schneidet sie als Nachfolger eines der besten Spiele des letzten Jahrzehnts ab?

1
OverwatchScore

Overwatch
KRITIK. Von Rasmus Lund-Hansen

Nach 18 Jahren hat Blizzard Entertainment mal wieder ein aus Studiosicht neues Spiel gemacht. Es ist aus dem Stand das beste seiner Art geworden.



Lädt nächsten Inhalt