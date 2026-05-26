Das Heimatteam Crazy Raccoon gewinnt Overwatch Champions Series Champions Clash

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Es war auf jeden Fall ein gutes Wochenende, um als Heimat-Team an einem Esports-Turnier teilzunehmen, denn nicht nur die französische Karmine Corp beim Pariser Rocket League Major, sondern auch die japanische Crazy Raccoon haben auch das Overwatch Champions Series Champions Clash-Event gewonnen, das in Tokio stattfand.

Nach dem Sieg gegen Twisted Minds in einem sehr spannenden Grand Final, das über die Distanz ging, setzte sich Crazy Raccoon mit 4:3 durch, gewann schließlich die Pokal, einen Geldpreis und eine direkte Einladung zur Midseason-Meisterschaft, die während der Esports-Weltmeisterschaft stattfinden wird, die bestätigt wurde , dass sie in Paris stattfinden wird. Frankreich dieses Jahr.

Bevor wir zum nächsten internationalen Major der OWCS-Saison 2026 kommen, werden Crazy Raccoon in Asien bleiben, um am Korea Stage 2 Turnier teilzunehmen, das am 5. Juni startet und bis zum 12. Juli läuft, mit zusätzlichen Midseason-Championship-Plätzen auf dem Spiel.