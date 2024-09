Das Hawk Tuah Girl hat jetzt einen Podcast

HQ

Vielleicht sind Sie mit dem Namen Haliey Welch nicht vertraut, aber Sie kennen sicherlich das Meme, das sie ins Leben gerufen hat. Es ist nicht wirklich ein großartiges Meme, dieses Falken-Tuah-Ding, aber es hat Welchs ganzes Leben verändert, als sie versuchte, das Beste aus ihrem plötzlichen Ruhm zu machen.

Welch ist bei Club-Events und anderen Streamern aufgetreten und hat natürlich an vielen Podcasts teilgenommen. Jetzt gründet sie ihre eigene. Wie in einem Video in den sozialen Medien angekündigt, wird Welchs Podcast Talk Tuah weitere "prominente" Gäste aus dem Internet enthalten.

Ob man nun glaubt, dass Welchs Ruhm "verdient" ist oder nicht, es ist klar, dass sie ihr Möglichstes tut, um sicherzustellen, dass sie ihn behält. Wir müssen nur sehen, wie lange es dauern kann.

