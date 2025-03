Das Haus in Fata Morgana bekommt eine Realverfilmung

Videospiele, die in Film oder Fernsehen umgewandelt werden, sind heutzutage sehr verbreitet, aber der nächste, der die Live-Action-Behandlung erhält, könnte Sie überraschen. In einem Steam-Blogbeitrag hat Entwickler Novect angekündigt, dass sein Titel The House in Fata Morgana eine Live-Action-Adaption erhält, die in den Vereinigten Staaten produziert wird.

Die Visual Novel ist ein beliebtes und gut aufgenommenes Spiel, das vor über einem Jahrzehnt in Japan auf den Markt kam, bevor es einige Jahre später im Westen veröffentlicht wurde. Es spielt in einem alten Herrenhaus und folgt einer Frau, die das Herrenhaus geerbt hat und sich nun den verschiedenen Tragödien stellen muss, die den Menschen widerfahren sind, die das Haus in den vergangenen Jahren ihr Zuhause genannt haben. Es ist eine Generationengeschichte, die die Spieler in Geschichten entführt, die in den 1600er-, 1700-, 1800- und 1900er-Jahren spielen, wobei jede dieser Geschichten Entscheidungen treffen kann, die bestimmen, wie sich die Dinge entwickeln.

Was die Adaption betrifft, so wurde noch nichts weiter angekündigt oder bestätigt. Der Entwickler merkt an, dass er auf der Suche nach einem Filmemacherteam ist, einschließlich eines Regisseurs, Produzenten und/oder Showrunners, der das Projekt leitet, was bedeutet, dass es eine lange Weile dauern könnte, bis es Realität wird. Sie können jedoch Ihr Interesse für eine dieser Rollen bekunden, obwohl der Haken darin besteht, dass sie im Moment nur Personen mit Erfahrung und Credits auf ihrem Namen haben möchten.

Werden Sie sich eine Live-Action-Adaption The House in Fata Morgana ansehen?