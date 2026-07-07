Das Hardware-Team bleibt verschont, da die Xbox erhebliche Kürzungen durchläuft

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Wie wir gestern berichteten, stehen massive Entlassungen für die Xbox-Sparte bevor. Glücklicherweise scheint es zu sein, dass einige davon Entwickler mit unabhängigen Studios beginnen, aber es ist dennoch klar, dass die Entlassungen in allen Teams spürbar sein werden.

Oder... fast alle. Windows Central berichtet nun, dass das Hardware-Team, das Project Helix entwickelt, offenbar völlig verschont ist, was zeigt, dass Xbox-Chefin Asha Sharma bei Beginn ihrer neuen Amtszeit nicht scherzte, indem sie betonte, wie wichtig Xbox-Hardware für Microsoft ist:

"Laut internen Quellen wird Xbox' dedizierte Hardware-Abteilung die geringsten Reduzierungen bei dem heute von CEO Asha Sharma angekündigten Entlassungsereignis verzeichnen. Entscheidend ist, dass die mit Spannung erwartete Next-Generation-Konsole mit dem Codenamen Helix völlig sicher und auf Kurs bleibt."

Kurz gesagt, es klingt so, als wäre Project Helix etwas, das Microsoft für äußerst wichtig hält. Und apropos Project Helix: Wir haben gestern berichtet, dass es noch Hoffnung auf ein Laufwerk gibt, das physische Spiele auf der Konsole unterstützt, da Microsoft Berichten zufolge die Idee neu bewertet, nur herunterladbare Titel anzubieten.