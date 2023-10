Das Halloween-Event von Dead by Daylight beginnt diese Woche

HQ

Dead by Daylight hat sein bevorstehendes Haunted by Daylight Halloween-Event enthüllt. Das Event beginnt am 18. Oktober und ihr könnt euch während des Events besondere Outfits, einen neuen Folianten und mehr sichern.

Gegen Ende des Trailers sahen wir auch den neuen legendären Mori des Spiels mit Naughty Bear. Der Protagonist/Antagonist des Action-/Slasher-Spiels aus dem Jahr 2010, Naughty Bear, wird ein legendärer Skin für den Trapper sein.

Mit seiner hochgehaltenen Machete und seinem verstümmelten Fell sieht Naughty Bear zwar knuddelig aus, ist aber trotzdem ein tödlicher Killer. Seht euch seinen Teaser und mehr im Trailer unten an. Haunted by Daylight startet diesen Mittwoch, den 18. Oktober.