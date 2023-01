Das HAF 700 PC-Gehäuse von Cooler Master ist ein absoluter Gigant

HQ

Da die PC-Hardware mit jeder neuen Generation größer und größer wird, müssen auch PC-Gehäuse größer werden. Zu diesem Zweck hat Cooler Master ein neues Gehäuse entwickelt, das massiv genug ist, um der neuesten Technologie gerecht zu werden, während es immer noch Platz für eine Reihe von Lüftern und Wasserkühlung bietet, um alles eisgekühlt zu halten, und wir haben genau dieses Gehäuse, um zu sehen, wie es sich formt.

Im Rahmen des neuesten Quick Looks haben wir einige Fakten und Gedanken zum Cooler Master HAF 700 zusammengestellt, der für alle, die sich fragen, ein Full-Tower-Gehäuse mit einer Körpergröße von 556x279x540mm ist.

Wenn Sie sich nicht vorstellen können, wie groß das wirklich ist, schauen Sie sich den neuesten Quick Look unten an, um zu sehen, wie der HAF 700 unseren eigenen Magnus in der Tat ziemlich klein erscheinen lässt.