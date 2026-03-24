Das Haas F1 Team stellt vor dem Großen Preis von Japan eine spezielle Lackierung mit Godzilla vor.

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Das TGR Haas F1 Team hat die spezielle Lackierung vorgestellt, die die Fahrer Esteban Ocon und Oliver Bearman an diesem Wochenende in Suzuka beim Großen Preis von Japan im Rahmen einer Zusammenarbeit mit Toho präsentieren werden. Beide Fahrer sowie Teamchef Ayao Komatsu präsentierten am Dienstagmorgen bei einer besonderen Veranstaltung in Tokio die Lackierung des VR-26.

"Ich habe das Gefühl, dass eine Zusammenarbeit mit Godzilla etwas ist, das nur Haas tun kann, wir machen die Dinge auf unsere Art, und das ist wirklich etwas Besonderes", sagte Bearman. "Diese Zusammenarbeit ist eine Premiere und wirklich spannend, sie zeigt wirklich einen Teil von uns als Team und unserer Identität, daher hoffe ich, dass die Fans diese unterhaltsame Lackierung genießen", fügte Komatsu hinzu.

Diese spezielle Lackierung ist das Hauptgericht einer saisonlangen Zusammenarbeit mit Toho und Godzilla, die beim Großen Preis der Vereinigten Staaten im Oktober abgeschlossen wird, eine Woche vor der Veröffentlichung von "Godzilla Minus Zero" am 6. November, wobei Godzilla "für die Fans zur Schau" steht.

Haas hat außerdem limitierte Merchandise-Artikel mit den Logos von Godzilla und dem F1-Team, zwei T-Shirts und einen Hoodie, die man hier noch für eine begrenzte Zeit finden kann.

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