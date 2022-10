Das Guardians of the Galaxy Holiday Special wird nächsten Monat ausgestrahlt

HQ

Nach dem kürzlich veröffentlichten Trailer zu Ant-Man und The Wasp: Quantumania wurde auch der Trailer für das endgültige Marvel Cinematic Universe-Projekt für 2022 fallen gelassen, wobei es sich um James Gunns The Guardians of the Galaxy Holiday Special handelt.

In dieser Sondershow kommen die kosmischen Helden auf die Erde, um die Feiertage zu feiern und Chris Pratts Star-Lord aufzumuntern, der unten in den Müllhalden zu sein scheint und Zoe Saldanas Gamora vermisst. Die Synopsis für das Special ist wie folgt.

"Im The Guardians of the Galaxy Holiday Special begeben sich die Wächter, die auf der Mission sind, Weihnachten für Quill unvergesslich zu machen, auf die Erde auf der Suche nach dem perfekten Geschenk."

Was die Hauptrolle im Special betrifft, sind alle typischen Gesichter zurück, darunter Dave Bautistas Drax, Pom Klementieffs Mantis, Karen Gillans Nebula, Vin Diesels Groot und Bradley Coopers Rocket, aber auch Michael Rooker und Kevin Bacon. Wie letzteres involviert ist, erklärt der Trailer unten.

HQ

The Guardians of the Galaxy Holiday Special streamt am 25. November auf Disney+.