Das Grundregelwerk des Electric State RPG

Als Free League Publishing das Rollenspiel "The Electric State" ankündigte, hatten die Fans von Simon Stålenhags stimmungsvoller Kunst und Erzählweise allen Grund, sich zu freuen. The Electric State ist mehr als nur ein Tabletop-Rollenspiel; es ist eine Reise in ein eindringlich schönes, alternatives Amerika des Jahres 1997, gefüllt mit kaputten Robotern, drohenden Monolithen und der Melancholie einer Welt, die sich auflöst. Als jemand, der viel zu viele Abende damit verbracht hat, über Stålenhags Original-Artbook zu brüten, konnte ich es kaum erwarten, dieses grundlegende Regelwerk in die Hände zu bekommen. So schneidet es ab.

Free League hat sich schon immer dadurch hervorgetan, Bücher zu machen, die sowohl Kunstwerke als auch Spielanleitungen sind, und das Kernregelwerk von The Electric State ist da keine Ausnahme. Jede Seite trieft vor Atmosphäre, dank Stålenhags Kunst, die auf eine Weise mit dem Text verwoben ist, die beides hervorhebt. Du wirst weitläufige, trostlose Landschaften finden, die von surrealen Maschinen und verblichenen Überresten der menschlichen Zivilisation unterbrochen werden. Das Artwork gibt nicht nur den Ton an; Es ist ein wesentlicher Bestandteil des Geschichtenerzählens. Du könntest Stunden damit verbringen, das Buch nur wegen der Grafik durchzublättern, selbst wenn du nie einen einzigen Würfel geworfen hast.

Das Layout ist sauber und funktional, mit einer retro-futuristischen Ästhetik, die nach Nostalgie der späten 90er Jahre schreit. Schriftarten und grafische Elemente fühlen sich authentisch für die Epoche an und verleihen dem Buch ein Gefühl der Immersion, noch bevor Sie mit dem Lesen beginnen.

Falls Sie mit The Electric State nicht vertraut sind: Die Prämisse ist eine einzigartige Stålenhag-Variante der Postapokalypse. Wir schreiben das Jahr 1997, und Amerika wurde durch eine Mischung aus Krieg, Umweltzerstörung und dem Aufstieg der neuronalen VR-Technologie, die einen Großteil der Bevölkerung untätig gemacht hat, ausgehöhlt. Riesige Drohnen und leblose Maschinen übersäen die Landschaft, und die Spieler müssen sich in der unheimlichen Leere einer Welt zurechtfinden, die ihre Menschlichkeit verloren hat. Es ist nicht das Mad Max-Chaos der meisten postapokalyptischen Settings; Es ist ruhiger, trauriger und zutiefst introspektiv.

Das Regelbuch leistet hervorragende Arbeit, indem es das Setting ausgestaltet und gleichzeitig Raum für Interpretationen durch Spieler und Spielleiter lässt. Es gibt detaillierte Abschnitte über die neuronalen Netzwerke, den Zweck der hoch aufragenden Monolithen und die rätselhaften Drohnen, aber ein Großteil der Geschichte wird auf absichtlich fragmentierte Weise vermittelt und spiegelt die unzusammenhängende, zerbrochene Natur der Welt selbst wider. Dies ist ein Setting, das von Geheimnissen lebt, und das Buch buchstabiert klugerweise nicht alles.

Das Spiel verwendet eine optimierte Version der Year Zero Engine (YZE) von Free League, die für ihre Einfachheit und ihren erzählerischen Fokus gelobt wurde. Wenn du Tales from the Loop oder Mutant: Year Zero gespielt hast, wird dir dieses System bekannt vorkommen, obwohl es auf den melancholischen Ton von The Electric State zugeschnitten wurde.

Die Spieler erstellen Charaktere mit einer Reihe von Archetypen wie dem Nomaden, dem Plünderer oder dem Hausmeister, die jeweils mit den Themen Überleben und Verlust des Settings verbunden sind. Attribute und Fähigkeiten werden mit einem Pool von W6 gewürfelt, wobei die Erfolge durch das Würfeln von 6ern bestimmt werden. Push-Mechaniken, die es den Spielern ermöglichen, neu zu würfeln, auf die Gefahr hin, Stresspunkte zu sammeln, sorgen für zusätzliche Spannung, insbesondere in einer Welt, in der Ressourcen und Stabilität knapp sind.

Die faszinierendste Neuerung ist die Memory-Mechanik. Während die Spieler die Welt erkunden, werden sie ermutigt, Erinnerungen zu erstellen und abzurufen, die mechanische Vorteile bieten, aber auch ihre Charaktere im emotionalen Kern der Geschichte verankern. Es ist eine subtile, aber brillante Möglichkeit, die Mechanik mit dem Rollenspiel zu verknüpfen und den Fokus des Spiels auf persönliche und kollektive Verluste zu verstärken.

Die Kämpfe sind spärlich und tödlich, was zum Setting passt. In diesem Spiel geht es nicht darum, Horden von Feinden niederzumähen. Es geht ums Überleben und darum, schwierige Entscheidungen in einer Welt zu treffen, die bereits aus den Fugen gerät. Die Einfachheit des Systems sorgt dafür, dass der Fokus auf Erzählung und Atmosphäre liegt und nicht auf knackigen Mechaniken, was sich wie die richtige Entscheidung anfühlt.

Die Spielleiter in The Electric State haben viel kreative Freiheit, aber das Buch bietet hervorragende Werkzeuge, um sie zu leiten. Es gibt einen ausführlichen Abschnitt über die Gestaltung der trostlosen Welt, gefüllt mit Eingabeaufforderungen, zufälligen Tabellen und Ratschlägen, wie man diese unverwechselbare Mischung aus Wunder und Schrecken erschafft. Das Spiel legt Wert auf Zusammenarbeit und ermutigt die Spieler, zum Aufbau der Welt beizutragen, wodurch sich die Sitzungen immersiver und persönlicher anfühlen können.

Eines der herausragenden Merkmale ist die Art und Weise, wie das Buch das Abenteuerdesign umrahmt. Anstelle von traditionellen Quests werden SLs dazu angehalten, in Reisen, Begegnungen und Vignetten zu denken. Dabei geht es nicht darum, Ziele zu erreichen, sondern darum, die Welt zu erleben und sich mit ihren Geheimnissen auseinanderzusetzen. Es ist ein erfrischender Ansatz, der perfekt zum Ton des Spiels passt.

Eine der Stärken von The Electric State ist seine Zugänglichkeit. Die Regeln sind einfach und das Buch leistet gute Arbeit, indem es neue Spieler und SLs durch die Charaktererstellung, die Mechaniken und das Setzen von Erwartungen führt. Wenn du von einem schwereren System wie Dungeons & Dragons kommst, könnte sich der Übergang zum optimierten Ansatz von YZE wie ein Hauch frischer Luft anfühlen. Erfahrene Spieler werden jedoch die Tiefe zu schätzen wissen, die sich in der Einfachheit des Spiels verbirgt, insbesondere die Betonung auf Erzählung und emotionalem Storytelling.

So sehr ich dieses Buch auch verehre, es ist nicht ohne Mängel. Die fragmentierte Herangehensweise an den Aufbau der Welt ist zwar thematisch angemessen, könnte aber Spieler oder Spielleiter, die nach konkreteren Antworten auf das Setting suchen, frustrieren. Einige Abschnitte fühlen sich ein wenig unterentwickelt an und hinterlassen Lücken, die erhebliche GM-Improvisationen erfordern könnten.

Darüber hinaus ist der Fokus des Spiels auf Introspektion und Atmosphäre zwar eine Stärke, aber vielleicht nicht für jeden geeignet. Wenn deine Gruppe Action mit hohen Einsätzen oder komplexe Mechaniken bevorzugt, ist dies nicht das richtige Spiel für dich. The Electric State ist ein langsames Brennen, und seine größte Belohnung kommt davon, dass man sich auf seine ruhigeren, emotionalen Momente konzentriert.

Das Electric State RPG Core Rulebook ist ein Triumph des thematischen Designs. Es fängt die Essenz von Simon Stålenhags Kunst und Geschichtenerzählen ein und übersetzt sie in ein Tabletop-Erlebnis, das ebenso eindrucksvoll wie fesselnd ist. Free League hat wieder einmal bewiesen, warum sie zu den besten in der Branche gehören, wenn es um erzählerische RPGs geht.

Wenn du ein Fan von Stålenhags Arbeit, postapokalyptischen Settings oder Spielen bist, bei denen Story und Emotionen über Mechaniken gestellt werden, ist dies ein Muss. Es ist nicht nur ein Spiel; Es ist eine Einladung, in eine Welt einzutauchen, die sich sowohl fremd als auch herzzerreißend vertraut anfühlt. Erwarten Sie nur nicht, dass es Ihre Hand hält – wie die Welt, die es darstellt, geht es auch in The Electric State sowohl um die Reise als auch um das Ziel.