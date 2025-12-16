Das größte Tetris-Spiel, das je entwickelt wurde, nutzte 4000 Drohnen

HQ

Beim Red Bull Tetris World Final erhellte sich der Nachthimmel, als Tausende von Drohnen in die Luft stiegen, um die Form des Spiels nachzubilden, sodass die Spieler auf das riesige Display schauen und Figuren bewegen konnten, als spielten sie auf ihrem Game Boy oder einem anderen Gerät.

Diese Ausstellung in Dubai ist das größte Tetris-Spiel, das je erstellt wurde, und verwendet 2.800 Drohnen, um die Formen der klassischen Tetris-Figuren zu formen, während weitere Drohnen das Logo, die Punktzahl und die Zeit des Spiels durchgehend sichtbar halten. Meister aus 60 Ländern traten an, wobei der Sieger der 19-jährige türkische Student Fehmi Atalar war, der mit satte 168.566 Punkten gewann.

Dieses Spiel feierte außerdem das 40-jährige Jubiläum von Tetris, ein Ereignis, das für Spieler auf der ganzen Welt große Bedeutung hat. Wenn Sie mehr über die Entstehung von Tetris und ihre heutige Bedeutung erfahren möchten, haben wir mit den Entwicklern des Spiels in einem exklusiven Interview gesprochen, das Sie unten ansehen können:

