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Aufgrund des Rückzugs der Finanzierung wird das größte Teleskop im Vereinigten Königreich wahrscheinlich bald stillgelegt. Laut Sky News könnte das Lovell-Teleskop am Jodrell Bank Observatory in Cheshire bald endgültig geschlossen werden, da die Finanzierung der Anlage im März 2028 ausläuft.

Die öffentliche Finanzierung für das Teleskop wird nicht mehr als "priorisiert" bezeichnet, wie von UK Research and Innovation, einer staatlich geförderten Einrichtung, die bei der Verteilung der Mittel hilft, erklärt wird.

Das Teleskop selbst ist ein 76,2 Meter langes, steuerbares Radioteleskop und das drittgrößte dieser Art weltweit. Er wurde 1957 eröffnet und wurde während des Wettlaufs ins All in den 1960er Jahren zur Verfolgung amerikanischer und sowjetischer Sonden genutzt; während der Kubakrise wurde er sogar als Werkzeug eingesetzt, wobei er auf den Eisernen Vorhang gerichtet war, um dem Westen einige Minuten Warnung zu geben, falls eine sowjetische Rakete gestartet worden war.

Die Entscheidung, die Finanzierung einzustellen, hat zu einer Vielzahl von Kritiken geführt, unter anderem von Schlüsselfiguren im britischen Wissenschaftsbereich, nicht zuletzt von Professor Brian Cox, der erklärt: "Dies ist das Ergebnis vieler schlechter Legacy-Entscheidungen, die UKRI hastig und ohne angemessene Konsultation getroffen hat und von einer Regierungsbehörde überwacht wurde, die nicht mehr existiert." Anschließend ermutigte er den neuen Premierminister Andy Burnham, sich das anzusehen und zu sehen, ob Die Finanzierung für die Einrichtung kann wiederhergestellt werden.