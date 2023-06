Das größte Paw Patrol-Spiel aller Zeiten erscheint im September für PC und Konsolen

Outright Games hat angekündigt, dass es sein Angebot an Paw Patrol Videospielen noch in diesem Jahr erweitern wird, wenn der Entwickler 3D Clouds das bisher größte auf den Markt bringt. Bekannt als Paw Patrol World, wird uns gesagt, dass dies ein frei erkundbares 3D-Abenteuer sein wird, das die Spieler zu einer Vielzahl von Paw Patrol-Orten führt, darunter Adventure Bay, Jake's Mountain, the Jungle und Barkingburg, um Mayor Humdinger's Super-Luftschiff-Chaos.

Das Herzstück von Paw Patrol World wird eine neue und originelle Geschichte sein, die Rückblenden von TV-Serien und Bonusmissionen enthält, die auf dem Weg entdeckt werden können. Das Spiel wird auch ein Gameplay auf Pfoten und mit Fahrzeugen bieten, was bedeutet, dass Sie mehrere Möglichkeiten haben, die Welt zu erkunden.

Dieses Spiel erscheint für PC, PlayStation 4 & 5, Xbox One, Xbox Series und Nintendo Switch und ermöglicht es den Spielern auch, ihr Spiel mit Sammlerstücken wie Welpenkostümen, Fahrzeugaufklebern, Postkartenstempeln und Kunstwerken anzupassen, und das Spiel wird sogar für 1-2 Spieler online oder über lokale Koop-Modi spielbar sein.

Wann Paw Patrol World debütieren wird, wird uns gesagt, dass das Spiel am 29. September erscheinen wird. Seht euch den Ankündigungstrailer unten an.