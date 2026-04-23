Das große Conan Exiles -Update ermöglicht es, den 'Barbaren-Joystick' deines Charakters zu vergrößern

HQ

Conan Exiles wurde bereits 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht und wurde so beliebt, dass es einige Jahre später überlebte und ein großes Update für PlayStation 5 und Xbox Series S/X erhielt. Nun hat der norwegische Entwickler Funcom angekündigt, dass es Zeit für eine weitere Überarbeitung mit Conan Exiles Enhanced ist; ein riesiges, kostenloses Update, das am 5. Mai viele neue Funktionen hinzufügt.

Allerdings gibt es ein Feature, das besonders hervorsticht. Und das meinen wir sowohl im übertragenen als auch im wörtlichen Sinne, denn jetzt gibt es einen Enhanced Endowment Slider. Und ja, es ist genau das, wonach es klingt. Du kannst einfach *hust* die Pocket Rocket (ja, wir sprechen vom Disco-Stick) vergrößern.

Weitere Neuigkeiten sind der Wechsel zur Unreal Engine 5, was hoffentlich ein deutliches grafisches Upgrade bedeutet.

Hier ist die Liste aus der Pressemitteilung:



Merged Worlds: Exiled Lands & Isle of Siptah – Erkunde beide Regionen mit demselben Charakter und teleportiere zwischen den Karten ohne Neustart. Wenn du einen Server hostest, können beide Karten gleichzeitig auf demselben Server existieren. Der Zugang zur Isle of Siptah erfordert weiterhin den Besitz des Isle of Siptah DLC.



Unterstützung für mehrere Charaktere: Pflege und Wechsel zwischen mehreren Einzelspieler-Charakteren pro Konto.



Überarbeitete Benutzeroberfläche: Sauberere Menüs und verbesserte Navigation.



Verbessertes Handwerk und Bauen: Das Handwerk entwirft Zutaten aus nahegelegenen Lagern und Gefolgsleuten.



Modding-Support am ersten Tag: Mehrere beliebte Mods sind zum Start bereit, mit einem aktualisierten Mod Dev Kit.



Unterstützung beim Speicherstand: Übertrage deinen Fortschritt aus den Exilierten Landen, einschließlich Charaktere, Basen und Beute, oder fang neu an in einer revitalisierten Welt.



Verkleinerte Client-Größe: Die Client-Größe wurde auf nur noch 40 GB reduziert – ein Drittel der bisherigen 120 GB – was die Option für Nutzer mit begrenztem Speicherplatz deutlich zugänglicher macht.



Verbesserungen der Lebensqualität und Fehlerbehebungen eingeführt



Steam Deck-Unterstützung



Sieh dir unten den Trailer zu Conan Exiles Enhanced an, zusammen mit einem Bild voller Informationen (einschließlich des Enhanced Endowment Sliders) und Details sowohl zur neuen Edition als auch zur Spielgeschichte.