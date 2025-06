Das Goodwood Festival of Speed veranstaltet eine große Feier zum 75-jährigen Jubiläum der Formel 1

HQ

Wenn man bedenkt, wie viel Marketing-Push dahintersteckt, müsste man wahrscheinlich unter einem Felsen leben, um nicht zu wissen, dass die Formel 1 in diesem Jahr ihr 75-jähriges Jubiläum feiert. Das wird uns sehr oft gesagt, und der kurz bevorstehende Live-Action-Film mit Brad Pitt in der Hauptrolle ist nur ein Teil dieser großen Anstrengung. Aber wir können auch davon ausgehen, dass die Formel 1 eines der größten Motorsportfestivals des Jahres übernehmen wird, da Goodwood Festival of Speed in diesem Jahr eine große F1-Feier veranstalten wird.

Bei der Veranstaltung werden Fahrer der aktuellen Ära und aus der Vergangenheit mit einer Sammlung von F1-Autos das berühmte Bergrennen am Veranstaltungsort hinauffahren, während auch eine Reihe berühmter und ikonischer Namen auftreten.

Von denen, von denen wir wissen, dass sie anwesend sein werden, haben wir erfahren, dass Alain Prost, Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi, Mika Häkkinen, Nigel Mansell, Mario Andretti, Jacques Villeneuve, Gerhard Berger, Mark Webber, Jacky Ickx, Ricardo Patrese, John Watson, Johnny Herbert, die Haas-Fahrer Ollie Bearman und Esteban Ocon, Aston-Martin-Designer Adrian Newey, F1-Vertreter Ross Brawn, Designer Gordon Murray, Karun Chandok, Derek Bell, Emanuelle Pirro, Jamie Chadwick, David Brabham und Arturo Merzario.

Was die Autos betrifft, so können wir uns auf den Williams FW14B, den McLaren MP4/4, den Lotus 79, den Haas VF-25 und den Haas VF-16 freuen.

Goodwood findet zwischen dem 10. und 13. Juli statt und Sie können das Verfahren live auf dem YouTube-Kanal von Goodwood verfolgen.