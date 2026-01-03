Das gewalttätige Erbe von Road Rash lebt in Bash Moto weiter

HQ

Obwohl die 90er von Rennspielen überschwemmt waren, von denen viele heute als Klassiker gelten, die eine ganze Generation von Spielern geprägt haben, gibt es nur wenige, deren Abwesenheit so seltsam wirkt wie Road Rash, denn wer könnte der Vorstellung widerstehen, mit 200 Kilometern pro Stunde auf schmalen Straßen zu rasen, sich durch den Verkehr zu winden und seinen Gegnern mit Ketten und Schlagstöcken auf den Kopf zu schlagen?

Road Rash war in den 90ern ein großer Erfolg, wurde aber fast genauso schnell abgesetzt, wie es die Startlinie verlassen hatte, denn abgesehen von den Spielen für Mega Drive, 3DO und PlayStation schien das Konzept zu verpuffen. Abgesehen von einem ausgelutschten Java-basierten Spiel für Mobiltelefone im Jahr 2009 ist die Serie bisher stumm gehalten.

Aber Bash Moto scheint das ändern zu können – ein Indie-Spiel, das Geschwindigkeit, Brutalität und weite offene Straßen entlang der amerikanischen Westküste verspricht. Sieh dir unten den Trailer an.