Das Geschäft dieses Affen ist Mord in Paramount's Primate

Wir hatten dieses Jahr bereits einen Film über einen Killerprimaten, da die neueste Adaption von Stephen Kings The Monkey vor Monaten debütierte. Aber wenn Sie diesen Streifen gesehen haben und hungrig nach mehr mörderischen Säugetieren sind, dann haben wir einige gute Nachrichten für Sie.

Paramount Pictures hat gerade den Trailer zu Primate geteilt, einem Horrorfilm, der sich um eine Familie dreht, die von einem zuvor liebenswerten und charmanten Affen namens Ben gejagt wird. Die Handlung dreht sich um diesen Primaten, der versehentlich an Tollwut erkrankt und dann als Nebenprodukt der Krankheit völlig wild und tödlich wird. So wird ein idealer Familienurlaub zu einem schrecklichen Albtraum...

Primate soll am 9. Januar in den Kinos Premiere feiern, und Sie können den Trailer für den Film unten sowie die offizielle (und kurze) Zusammenfassung sehen.

"Der tropische Urlaub einer Gruppe von Freunden verwandelt sich in eine erschreckende, ursprüngliche Geschichte über Horror und Überleben."