Das gesamte The Blood of Dawnwalker erscheint auf einer Disc, aber Bandai Namco empfiehlt, den Day-One-Patch zu installieren

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Da es scheint, als würde eine der Säulen physischer Medien um uns herum zerfallen, verpflichten sich zumindest viele Spiele, die dieses Jahr erscheinen, immer noch darauf bedacht, den Leuten das volle Erlebnis eines neuen Titels auf einer Disc zu bieten. The Blood of Dawnwalker wird komplett von der Disc abspielbar sein, die man beim Release in der Box bekommt, Obwohl ein Patch für Spieler empfohlen wird.

Im Gespräch mit Eurogamer sagte Konrad Tomaszkiewicz, der Regisseur von The Blood of Dawnwalker, dass das Spiel "auf die Disc kommt." Der The Blood of Dawnwalker Publisher Bandai Namco stellte weiter klar: "Die vollständigen Spieldaten sind auf der Disc, mit einem Day-One-Patch empfohlen."

Das Interesse daran, Spiele physisch zu bleiben, wurde durch Sonys Ankündigung geweckt, ab 2028 die Erstellung physischer Discs für PlayStation-Spiele einzustellen. Das scheint eine fast endgültige Bestätigung einer reinen digitalen PS6 zu sein, sorgte aber auch für viel Kontroverse in der Gaming-Community, da Konsolenspieler sich damit auseinandersetzen müssen, dass die über Jahrzehnte aufgebauten Sammlungen bald obsolet sein könnten.