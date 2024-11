Das Gerücht, dass Arcane 5 Staffeln bekommt, war laut den Machern nie wahr

HQ

Arcane Season 2 ist jetzt erhältlich. Nun, zumindest der erste Teil ist, wie bei der ersten Staffel, dass wir die Geschichte des Nachfolgers in verschiedenen Akten bekommen. Am Ende von Staffel 2 Akt 3 werden wir die komplette Geschichte von Arcane haben, aber laut einem Variety-Artikel war die Serie ursprünglich für fünf Staffeln budgetiert.

Also, was ist passiert? Nun, laut einem TechRadar-Interview mit den Arcane-Schöpfern Christian Linke und Alex Yee war die Idee von fünf Staffeln ein übertriebener Streich. "Als wir anfingen, die Geschichte nach dem Pilotfilm [den wir intern bei Riot gezeigt haben] aufzubauen, dachten wir uns: 'Okay, es werden zwei Staffeln'", sagt Linke. "Es war nie geplant, dass es fünf Staffeln dauern würde."

"Wir hatten noch kein grünes Licht für eine ganze Saison. Damals dachte Nicolo, es wäre wirklich lustig, mich in einen Raum zu ziehen und zu sagen: 'Hey, ich weiß, du hast noch kein grünes Licht bekommen, und ich habe beschlossen, dass ich es dir nicht geben werde'. Ich saß da und sah ziemlich verärgert aus, bevor er hinzufügte: "Weil ich dir grünes Licht für fünf Staffeln gebe!". Wir haben beide gelacht."

"Es ist fast das Gegenteil von dem, was die Leute [das Gerücht über die fünf Staffeln] interpretiert haben", sagte Yee.

Wir müssen sehen, ob Riot und Netflix sich in Zukunft für weitere League of Legends-Adaptionen zusammentun können. Schließlich gibt es viele Geschichten zu erzählen, und mit dem Erfolg von Arcane ist es klar, dass die Leute da sein werden, um zuzuschauen.