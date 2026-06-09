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Deutschland und Frankreich haben beschlossen, ihr großes Kooperationsabkommen über die Entwicklung und den Bau einer neuen Generation von Kampfjets aufzugeben, da das Projekt aufgrund industrieller Rivalitäten offiziell eingestellt wurde.

Laut Reuters wurde dies von Bundeskanzler Friedrich Merz und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron bei einem Gipfeltreffen in Montenegro letzte Woche beschlossen. Der Grund für die Absage war eine Pattsituation zwischen den beteiligten Rüstungskonzernen, eine Situation, die bis zu diesem Zeitpunkt seit Monaten besteht.

Die Täter waren sowohl Airbus als auch Dassault Aviation, wobei ersterer Deutschland vertrat und letzterer Frankreich vertrat. Die beiden konnten keine sinnvolle Einigung erzielen, was dazu führte, dass das umfassendere Abkommen trotz des wachsenden Drucks der USA und Russlands auf Europa zur Wiederbewaffnung Europas aufgehoben wurde.

Insgesamt wurde das Geschäft auf etwa 100 Milliarden Euro geschätzt, wobei Spanien ebenfalls in geringerem Maße beteiligt war.