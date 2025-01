Das Geheimnis, warum Ciri in The Witcher 4 zur Hexerin wird, liegt in ihrem neuen Medaillon

HQ

Ciri war immer die offensichtliche Wahl für den Protagonisten in The Witcher 4. Geralt hatte seine stählernen und silbernen Schwerter im Blood & Wine DLC für The Witcher 3: Wild Hunt an den Nagel gehängt, und wenn man das gute Ende für das Basisspiel hat, weiß man, dass er Ciri kurz nach dem Ende der Geschichte als seinen Schützling ausgebildet hat.

Oder genauer gesagt, Geralt setzte die Ausbildung fort, die er Ciri in Kaer Morhen in den Büchern gegeben hatte. Ciri möchte nicht nur in die Fußstapfen ihres Adoptivvaters treten, sondern aus den ursprünglichen Sapkowski-Werken geht auch hervor, dass es ihr Ziel ist, ein Witcher zu sein. Auch wenn es bei der Premiere des The Witcher 4 -Trailers eine kleine Kontroverse über die Wahl von Ciri gab, versteht so ziemlich jeder, der die Spiele tatsächlich gespielt hat, dass dies der logische Weg für CD Projekt Red ist. Das heißt, abgesehen von einer kleinen Hürde.

Wie wir wissen, können im Universum nur Männer zu Hexern werden, so wie nur Jungen die Prüfungen der Gräser überleben können. Das bedeutet, dass Ciri trotz ihrer Fähigkeit, Zeit und Raum zu biegen, theoretisch nicht die animalischen Augen und Zeichen haben sollte, die wir im Trailer sehen. CD Projekt Red hat uns jedoch gesagt, dass sie bereits genau wissen, wie Ciri zu einem Hexer wird, um diese kleine Hürde zu überwinden, und ich denke, dass es alles mit dem Medaillon zu tun hat.

Nun, oder? Natürlich ist es das Medaillon, das ist das Symbol, dass sie ein Hexer ist. Ja, ich weiß, aber ich spreche mehr darüber, was das Medaillon bedeutet. Genauer gesagt, die Tatsache, dass Ciri nicht mehr das Medaillon der Schule der Katze um den Hals trägt, sondern das Medaillon der Schule des Luchses. Die Schule des Luchses ist keine kanonische Schule, aber sie wurde vor The Witcher 4 in Fan-Fiction erstellt. Was die Geschichte betrifft, so wird die Schule des Luchses von Lambert, Keira Metz und einigen anderen Mitgliedern der ehemaligen Schule der Katze gegründet. Im Grunde ist die Schule des Luchses nur die Schule der Katze, die umbenannt wurde, mit starken Reformen von Lambert und Keira.

Was hat das mit Ciri zu tun? Nun, wie bereits erwähnt, trug sie bereits ein Medaillon aus der Schule der Katze und sie kennt Lambert, also ist es mehr als möglich, dass Geralt in den Ruhestand geht und die Schule des Wolfs nach Vesemirs Tod so gut wie verlassen ist, dass sie die Schule des Luchses aufsuchte, um sich selbst vollständig zur Hexerin zu machen. Diese Erklärung würde uns auch helfen, die Hürde zu überwinden, dass Frauen keine Hexerinnen sind, da die Forschung der Schule des Manticore es Frauen ermöglichte, die Prüfungen der Gräser zu bestehen, und die Schule des Luchses die zweite Schule war, die es Frauen erlaubte, Hexerinnen zu werden.

Wenn man zwei und zwei zusammenzählt, ergibt es Sinn, wie die Geschichte Ciris Weg zur Hexerin recht einfach erklären kann. Nun, es ist vielleicht nicht so, dass CD Projekt Red dieses Fanon in seiner Gesamtheit verwenden würde, aber aus dem Erscheinen der Schule des Luchses geht klar hervor, dass es eine Inspiration gibt. Da dies auf jeden Fall der Beginn von Ciris Reise als Witcher ist, ist es wahrscheinlich, dass wir nicht an den Punkt gestoßen werden, an dem sie jeden Aspekt eines Monstertöters gemeistert hat. Darüber hinaus sehen wir in der gleichen Fan-Fiction, aus der die Schule des Luchses stammt, eine zweite Konjunktion der Sphären (viel größer als die am Ende von The Witcher 3), die viele neue Hexer erfordert, um die Fülle an Monstern in der Welt zu töten. Daher macht es auch hier Sinn, warum ein neuer, weiblicher Hexer wie Ciri nicht einfach hineingeschoben wird, sondern sich wie eine natürliche Lösung für eines der neuen Probleme der Hexer-Welt anfühlt.

Die The Witcher-Spiele sind am Ende des Tages selbst nur Fan-Fiction, aber sie sind sehr gute Fan-Fiction, die die meiste Zeit immensen Respekt vor dem Ausgangsmaterial zeigt. Wenn du also befürchtest, dass CD Projekt Red die Geschichte komplett über Bord wirft, um Ciri zu einem Hexer zu machen, solltest du deine Befürchtungen beruhigen, denn es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie dies im Universum funktionieren kann. Wenn ich Ciri wäre, würde ich persönlich nicht all die Schmerzen der Prüfungen der Gräser durchmachen wollen und bei meinen fantastischen Raum- und Zeitkräften bleiben. Wir alle haben schließlich gesehen, was die modifizierte Version der Trials mit UMA gemacht hat.