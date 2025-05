Das Geheimnis hinter der Existenz der orangefarbenen Katzen wurde gelüftet

HQ

Solange wir über die Genetik bei Katzen Bescheid wissen, wissen Wissenschaftler, dass sie die Ursache dafür sind, dass einige Katzenfreunde orangefarbenes Fell haben. Bisher konnten sie jedoch die genaue Ursache nicht ermitteln.

Zwei Teams von Wissenschaftlern - eines an der Kyushu University in Japan und der Stanford University in den USA - haben einen Durchbruch erzielt. Über die BBC veröffentlichten beide Universitäten Berichte, die darauf hindeuten, dass bei rotbraunen Katzen ein Teil ihres genetischen Codes fehlt, was zu helleren Fell-, Haut- und Augenfarben führt.

Bei den im Vergleich zu anderen Katzen untersuchten Ingwerkatzen fehlte ein Abschnitt des DNA-Codes in ihrem ARHGAP36 Gen, was bedeutet, dass er nicht unterdrückt wurde. Da dieses Gen ein helleres Pigment produziert, führt es zu helleren Farben bei Ihrer Katze.

Das Gen wird stärker auf dem X-Chromosom getragen, was erklärt, warum wir viel mehr rotbraune Katzen als weibliche rotbraune Katzen sehen. Bei zwei X-Chromosomen muss die DNA in beiden Chromosomen fehlen, damit eine weibliche Katze eine hellere Färbung erhält. Weibliche Katzen haben daher jedoch eine höhere Wahrscheinlichkeit für Mischfärbungen.

Professor Sasaki, der dieses Experiment leitete, sagte, dass es als Leidenschaftsprojekt begann, da er sehen wollte, ob seine Forschung "zur Überwindung von Katzenkrankheiten beitragen kann". Er sammelte mehr als 55.000 Pfund über Crowdfunding für die Forschung.