Das geheime vierte Spiel beim Xbox-Event von Microsoft ist ein kleinerer First-Party-Titel

HQ

Der 22. Januar markiert das erste große Xbox-Event des Jahres mit Developer Direct. Dies ist ein Event, das Microsoft seit mehreren Jahren veranstaltet und das meist interessante Spiele und Überraschungen in Form eines sogenannten Shadow Drop (Spiele, die ohne Vorwarnung veröffentlicht werden) bietet.

In diesem Jahr wissen wir bereits, dass wir Beast of Reincarnation, Fable und Forza Horizon 6 sehen werden. Es wurde auch viel über ein viertes Spiel gesprochen, das noch nicht enthüllt wurde und das als neuer Indie-Titel gilt. VGC-Redakteur Andy Robinson berichtet inzwischen, dass dies nicht der Fall ist, sondern dass es sich offenbar um "ein kleineres, originelles Spiel eines First-Party-Studios" handelt.

Das lässt das Feld offen für Spekulationen. Ist es Fallout Shelter 2, etwas Neues aus Tim Schafers Double Fine (das zugegebenermaßen kürzlich Keeper veröffentlicht hat, aber vermutlich noch mehr Projekte in Planung hat), oder vielleicht Pentiment 2 ? Wir wissen genauso wenig wie du, also sag uns gerne, welches Xbox-Studio du denkst oder hoffst, dass es darum geht.