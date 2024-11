Das geheime Leben von Social-Media-Moderatoren

HQ

Es gibt viele Inhalte, die als zu gewalttätig, sexuell, missbräuchlich oder anderweitig angesehen werden, um in den sozialen Medien angesehen zu werden. TikTok, Instagram, Facebook, Twitter/X, sie alle moderieren ihre Inhalte in unterschiedlichem Maße, aber wenn Sie dachten, dass hinter all dem ein großer Computer steckt, sollten Sie vielleicht noch einmal darüber nachdenken.

Echte Menschen sichten die Inhalte, die auf diese Seiten hochgeladen werden, und stellen sicher, dass wir zwar nie grausame Anblicke sehen, sie ihnen aber täglich ständig ausgesetzt sind. Die BBC sprach mit dem in Nairobi ansässigen Moderator Mojez über den Tribut, den das Leben eines Moderators fordern kann.

"Wenn du dein Handy nimmst und dann zu TikTok gehst, wirst du viele Aktivitäten sehen, Tanzen, weißt du, fröhliche Dinge", sagte er. "Aber im Hintergrund habe ich persönlich Hunderte von schrecklichen und traumatisierenden Videos moderiert. Ich habe es auf mich genommen. Lassen Sie meine psychische Gesundheit den Schlag nehmen, damit die allgemeinen Nutzer weiterhin ihren Aktivitäten auf der Plattform nachgehen können."

Es gibt zwar Moderatoren auf der ganzen Welt, aber ein großer Teil lebt in Ostafrika, wobei viele Moderatoren behaupten, dass die Arbeit ihre psychische Gesundheit zerstört hat. Einige haben die Branche ganz verlassen, andere haben sich zu einer Gewerkschaft zusammengeschlossen.

Werbung:

KI-Modelle sind in Arbeit, um diese Moderation durchzuführen, aber sie müssen von Menschen trainiert werden, die daher immer noch grausame und missbräuchliche Inhalte sehen müssen. Bis ein solches Tool Online-Räume perfekt moderieren kann, wird es Menschen an vorderster Front geben.